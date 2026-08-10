Глава РПЛ Алаев оценил уровень конкуренции в лиге после победы «Родины» над «Зенитом»

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев отметил высокую конкурентоспособность турнира после победы московского клуба «Родина» над «Зенитом» в 3-м туре. Встреча состоялась 9 августа в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Родины». Столичный клуб проводит свой первый сезон в РПЛ.

«Считаю, что это великолепная победа, хочу поздравить руководство «Родины». У них было не очень удачное начало, но уже в Кубке они показали, что их рано хоронить. То, что дебютант обыгрывает действующего и многократного чемпиона, говорит, что у нас высококонкурентная лига, где каждый может обыграть каждого. Тем интереснее это для болельщиков», — приводит слова Алаева ТАСС.

На данный момент «Родина» с тремя очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда 15 августа дома встретится с «Акроном».