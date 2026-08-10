15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РПЛ Алаев оценил уровень конкуренции в лиге после победы «Родины» над «Зенитом»

Глава РПЛ Алаев оценил уровень конкуренции в лиге после победы «Родины» над «Зенитом»
Комментарии

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев отметил высокую конкурентоспособность турнира после победы московского клуба «Родина» над «Зенитом» в 3-м туре. Встреча состоялась 9 августа в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Родины». Столичный клуб проводит свой первый сезон в РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Считаю, что это великолепная победа, хочу поздравить руководство «Родины». У них было не очень удачное начало, но уже в Кубке они показали, что их рано хоронить. То, что дебютант обыгрывает действующего и многократного чемпиона, говорит, что у нас высококонкурентная лига, где каждый может обыграть каждого. Тем интереснее это для болельщиков», — приводит слова Алаева ТАСС.

На данный момент «Родина» с тремя очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда 15 августа дома встретится с «Акроном».

Материалы по теме
Григорян — о «Родине»: они зашли не на один сезон, а надолго, это очевидно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android