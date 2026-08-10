Кирьяков: ЦСКА выглядит сыровато — команда уступает по составу лидерам РПЛ

Экс-форвард «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков высказался об игре московского ЦСКА на старте сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В первых трёх турах армейцы одолели «Балтику» и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и «Ростовом» (0:0).

«ЦСКА выглядит сыровато — не так, чтобы считать их конкурентами в борьбе за самые высокие места. В плане состава команда уступает лидерам РПЛ. В любом случае набрали пять очков. Пока не всё так страшно. Хотя болельщикам наверняка хотелось большего. Но сейчас это вполне приемлемый результат.

У ЦСКА так сложился календарь, что первые матчи сезона они проводят дома. Посмотрим, как они будут выглядеть на выезде и в играх с более сильными соперниками. Там всё будет намного тяжелее. Это как лакмусовая бумажка — всё будет оцениваться и будет складываться впечатления от этой команды. И приблизительно будет понятно, где окажется ЦСКА», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.