Карвахаль подарил Винисиусу футболку, на которой оставил послание

Бывший капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль подарил вингеру «сливочных» Винисиусу Жуниору футболку, на которой оставил послание для футболиста.

Бразилец выложил в соцсетях фотографию, которую подписал: «Легенда».

«Вини, мой друг. Я испытываю к тебе особую привязанность. Как и всегда, ты отдаёшь все свои силы на поле, выкладываешься на максимум и делаешь всё возможное. Ты лучший», — написал Карвахаль на майке.

Фото: Из личного архива Винисиуса Жуниора

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В мадридский клуб футболист перешёл из бразильского «Фламенго» за € 45 млн. В минувшем сезоне он провёл 53 матча за «Реал», на его счету 22 гола и 14 результативных передач.

6 августа мадридский клуб сообщил о продлении контракта с бразильцем до 2032 года.