Дворкович: Галактионову нужен кредит доверия, на построение команды требуется два-три года

Бывший председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович считает, что руководство футбольного клуба «Локомотив» должно предоставить кредит доверия главному тренеру Михаилу Галактионову — это необходимо для формирования новой команды. Ранее Дворкович приостановил исполнение полномочий главы Международной шахматной федерации.

В стартовавшем сезоне «Локомотив» не одержал ни одной победы. В трёх матчах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги команда дважды сыграла вничью и потерпела поражение от махачкалинского «Динамо». В Фонбет Кубке России москвичи уступили ЦСКА в серии пенальти в матче группового этапа. Галактионов отметил, что пока нет позитива в игре команды.

«То, что говорит главный тренер, абсолютно нормально. Он понимает слабые и сильные стороны, и ему нужно хотя бы два года, чтобы построить нормальную команду. Просто надо ему выдать кредит доверия. «Локомотив» перестраивается, на это требуется время. Ни одна команда не может быть создана за полгода или даже год. На это требуется порядка двух-трёх лет», — приводит слова Дворковича ТАСС.