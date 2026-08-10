Оласа: знаю, что «Краснодар» интересуется Каноббио из Уругвая, но не общался с ним об этом

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался по поводу интереса «быков» к нападающему «Флуминенсе» и сборной Уругвая Агустину Каноббио.

«Знаю Каноббио — мы знакомы, ведь вместе играли за сборную Уругвая. Это прекрасный человек, игрок, но пока я не разговаривал с ним о возможном переходе в «Краснодар». Знаю, что клуб интересуется им, но не более», — сказал Оласа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Каноббио выступает за команду из Рио-де-Жанейро с 2025 года. За это время он принял участие в 85 матчах, отметившись 19 голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 8 млн.