«Бавария» объявила о трансфере полузащитника из чемпионата Гамбии

18-летний центральный полузащитник Бара Сапоко Ндиайе стал игроком «Баварии». О трансфере игрока из клуба «Гамбинос Старс», выступающего в чемпионате Гамбии, сообщила пресс-служба мюнхенцев на официальном сайте команды. С футболистом был заключён контракт на пять лет — до конца сезона-2030/2031.

Ранее сообщалось, что сенегалец нравится главному тренеру «Баварии» Венсану Компани и присоединится к основной команде мюнхенцев, где будет работать под руководством бельгийского специалиста. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 3,5 млн.

Первую половину 2026 года Ндиайе провёл в «Баварии» на правах аренды. В концовке прошлого сезона полузащитник сыграл в четырёх матчах за основу. Летом Ндиайе со сборной Сенегала отправился на чемпионат мира — 2026, где вышел на поле в одной игре.