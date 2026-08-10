Лукас Оласа провёл 100‑й матч за «Краснодар»
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа провёл 100-й матч за команду. Юбилейной для игрока стала игра 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Оласа в этой встрече забил гол, сравняв счёт на шестой минуте. Матч завершился победой «Краснодара» со счётом 2:1.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3' 1:1 Оласа – 6' 1:2 Батчи – 11'
«Продолжай сиять и радовать нас своей игрой, Лукас!» — говорится в сообщении краснодарского клуба в телеграм-канале.
Оласа присоединился к «Краснодару» 6 августа 2023 года, чёрно-зелёные и «Реал Вальядолид» достигли соглашения о трансфере защитника.
В текущем сезоне Оласа принял участие в трёх матчах за клуб, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает защитника в € 3,5 млн.
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