Лукас Оласа провёл 100‑й матч за «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа провёл 100-й матч за команду. Юбилейной для игрока стала игра 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Оласа в этой встрече забил гол, сравняв счёт на шестой минуте. Матч завершился победой «Краснодара» со счётом 2:1.

«Продолжай сиять и радовать нас своей игрой, Лукас!» — говорится в сообщении краснодарского клуба в телеграм-канале.

Оласа присоединился к «Краснодару» 6 августа 2023 года, чёрно-зелёные и «Реал Вальядолид» достигли соглашения о трансфере защитника.

В текущем сезоне Оласа принял участие в трёх матчах за клуб, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает защитника в € 3,5 млн.