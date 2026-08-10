«Это ж какие нужно иметь Фаберже?» Григорян — о «Локомотиве» и Галактионове

Российский тренер Александр Григорян оценил перспективы «Локомотива» на фоне слухов об уходе из команды Алексея Батракова и Артёма Карпукаса, а также высказался о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове.

«Футбол — командный вид спорта. И футболисты зависимы от того, что говорят руководители, от каждой мелочи. С точки зрения психологии это очень сложный вид спорта. И когда ты понимаешь, что могут уйти Батраков, Карпукас, это очень сложно. Это ж какие нужно иметь Фаберже, чтобы постоянно держать себя в тонусе? У тебя мысли: а нужно ли это руководству, а нужно ли это всё? Как бы у «Локомотива» не было серьёзного провала.

Михаил Галактионов показал себя как очень способный и одарённый тренер, но чтобы в такой ситуации справиться, нужно ещё быть очень сильной личностью. Он поставлен в ситуацию, в которой трудно справиться просто классному тренеру. Необходимо быть ещё и очень ментально сильным человеком», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал два очка и располагается на 12‑й строчке в турнирной таблице.