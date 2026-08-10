Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги с воронежским с «Факелом» и прокомментировал стартовые результаты команды. Игра состоится сегодня, 10 августа. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Сегодня у нас стоит ждать команду, которая будет играть. Мы видим изменения в стартовом составе «Факела», осталось только узнать их позиции на поле.

Проблемы с результатами в первых трёх играх сезона? Это не проблемы. В футболе без ошибок и удалений не бывает. Мы не заостряем внимания на этом. Рады, что в матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром» отыгрались. Во всех встречах мы проявили характер и были на высоте. Надо и обращать внимание на то, что мы играли с лидерами чемпионата. У нас есть просчёты, которые надо исправлять», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».