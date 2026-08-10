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«Просчёты надо исправлять». Черчесов — о результатах «Ахмата» перед матчем с «Факелом»

«Просчёты надо исправлять». Черчесов — о результатах «Ахмата» перед матчем с «Факелом»
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги с воронежским с «Факелом» и прокомментировал стартовые результаты команды. Игра состоится сегодня, 10 августа. Начало встречи — в 19:30 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
10 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Сегодня у нас стоит ждать команду, которая будет играть. Мы видим изменения в стартовом составе «Факела», осталось только узнать их позиции на поле.

Проблемы с результатами в первых трёх играх сезона? Это не проблемы. В футболе без ошибок и удалений не бывает. Мы не заостряем внимания на этом. Рады, что в матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром» отыгрались. Во всех встречах мы проявили характер и были на высоте. Надо и обращать внимание на то, что мы играли с лидерами чемпионата. У нас есть просчёты, которые надо исправлять», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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