«Факел» — «Ахмат»: после первого тайма счёт в матче не открыт

В эти минуты идёт заключительный матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Факел» из Воронежа. Игра проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступает Алексей Сухой. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. После первого тайма счёт 0:0.

Первый тайм матча завершился без забитых мячей.

«Факел» по состоянию на сегодняшний день занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 14-й. Лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший девять очков из девяти возможных. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», на третьем — «Спартак».