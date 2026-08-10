«Штутгарт» подписал форварда из вылетевшего «Вольфсбурга», сделку оценивают в € 25 млн

Немецкий «Штутгарт» объявил о трансфере нападающего Дженана Пейчиновича из «Вольфсбурга», который по итогам минувшего сезона вылетел во вторую Бундеслигу. О переходе сообщила пресс-служба «Штутгарта» на официальном сайте команды.

С 21-летним футболистом был заключён пятилетний контракт — до конца сезона-2030/2031. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 25 млн.

Пейчинович является игроком молодёжной сборной Германии. В минувшем сезоне форвард принял участие в 32 встречах за «Вольфсбург» во всех турнирах. На его счету 11 забитых мячей. Кроме того, один раз Пейчинович результативно ассистировал партнёру по команде.