Мальдини рассказал про звонок Анчелотти с предложением возглавить сборную Италии

Бывший технический директор Федерации футбола Италии (FIGC) Паоло Мальдини рассказал о звонке главному тренеру сборной Бразилии Карло Анчелотти с предложением возглавить итальянскую национальную команду.

«Мы позвонили лучшему итальянскому тренеру всех времён, моему близкому другу Карло Анчелотти. Он ответил, что Бразилия подтвердила своё полное доверие к нему, попрощался, пожелав нам удачи. Это был звонок, который нам нужно было сделать», — приводит слова Мальдини Corriere della Sera.

Напомним, Мальдини и его советник Леонардо решили покинуть сборную Италии в конце июля через 10 дней после назначения. Наставником итальянской сборной стал Роберто Манчини.