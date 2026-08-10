Агент Мелёхина отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА из «Ростова»

Антон Железняков, агент защитника «Ростова» Виктора Мелёхина, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны московского ЦСКА.

«Мелёхин всегда на рынке — хороший и молодой центральный защитник. К Виктору интерес от московских клубов, мы с ними разговариваем», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее журналист Иван Карпов в телеграм-канале сообщил, что ЦСКА сформировал шорт-лист из центральных защитников на случай ухода из клуба 21-летнего Джамалутдина Абдулкадырова, а кандидатуру Мелёхина одобрил главный тренер команды Дмитрий Игдисамов.