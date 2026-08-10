США и Канада поддержали призыв УЕФА проверить деятельность ФИФА

Ряд футбольных организаций присоединился к инициативе УЕФА по проверке деятельности ФИФА. Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно с Азиатской конфедерацией футбола (АФК) и КОНКАКАФ ранее опубликовали открытое письмо с призывом проверить работу ФИФА — на фоне предложения главы организации Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира. Теперь к этому призыву подключились новые участники.

«Футбольная ассоциация США, Канадская футбольная ассоциация, CFU (Карибский футбольный союз) и UNCAF (Центральноамериканский футбольный союз) — вместе с коллегами по всему миру — призывают к существенным изменениям, которые укрепят систему управления ФИФА, повысят её прозрачность и подотчётность», — говорится в совместном заявлении организаций в социальной сети.