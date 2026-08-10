15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

США и Канада поддержали призыв УЕФА проверить деятельность ФИФА

США и Канада поддержали призыв УЕФА проверить деятельность ФИФА
Комментарии

Ряд футбольных организаций присоединился к инициативе УЕФА по проверке деятельности ФИФА. Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно с Азиатской конфедерацией футбола (АФК) и КОНКАКАФ ранее опубликовали открытое письмо с призывом проверить работу ФИФА — на фоне предложения главы организации Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира. Теперь к этому призыву подключились новые участники.

«Футбольная ассоциация США, Канадская футбольная ассоциация, CFU (Карибский футбольный союз) и UNCAF (Центральноамериканский футбольный союз) — вместе с коллегами по всему миру — призывают к существенным изменениям, которые укрепят систему управления ФИФА, повысят её прозрачность и подотчётность», — говорится в совместном заявлении организаций в социальной сети.

Материалы по теме
Официально
УЕФА, АФК и КОНКАКАФ опубликовали открытое письмо с призывом к проверке деятельности ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android