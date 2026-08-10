«Столько рыдающих китайцев не видел». Слуцкий раскрыл нюансы ухода из «Шанхай Шэньхуа»

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал подробности своего ухода с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа», выступающего в китайской Суперлиге.



— Ты сам попросил отставку? Это твоя инициатива?

— Конечно. Специально так делаю, чтобы уже не было истории назад. Я также уходил из «Рубина», ЦСКА, «Витесса». У меня есть чёткая история, работаю пока внутри горит костёр. Каждый день нужны энергия, эмоции, всплески. Нужно жить командой. Если что-то внутри ломается, пытаюсь какое-то время это поменять. Никогда не задумываюсь о компенсации. Внутренний дискомфорт и ощущение, что в такой момент я ничего хорошего не могу дать команде, всегда побеждает. Когда у тебя бесконечно идёт преодоление: тут игроков нет, тут сняли очки, тут вылетают люди одного и того же амплуа… Единственное, что меня держало — это Кубок. Мы вышли в четвертьфинал Кубка. Думаю: «Наверное, потерплю из-за Кубка», потому что это реальный шанс для такой команды, как «Шэньхуа» взять трофей. Но на каком-то этапе я уже понял, что мне уже не хватит сил, энергии.

Сам уход — это лучший уход в моей жизни. Меня никто не отправлял, а даже таких мыслей не было. Президент на следующий день приехал на базу, он прощался с рыданиями. Столько рыдающих китайцев не видел никогда в жизни, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Специалист возглавлял китайскую команду с января 2024 года. За этот период команда под руководством Слуцкого дважды выиграла Суперкубок Китая. Уход тренера произошёл на фоне трёх подряд поражений «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате.