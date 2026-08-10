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Лаутаро Мартинес из «Интера» может уйти в «Барселону» в случае срыва трансфера Альвареса

Лаутаро Мартинес из «Интера» может уйти в «Барселону» в случае срыва трансфера Альвареса
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«Барселона» определилась с альтернативой аргентинскому нападающему Хулиану Альваресу, чей трансфер из «Атлетико» осложняется позицией мадридского клуба. Как сообщает издание Sport.es, кандидатура форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса набирает обороты как возможный план «Б» для «Барселоны», которая рассмотрит этот вариант, если в ближайшие дни не будет прогресса с Альваресом.

По данным источника, проблема для «Барселоны» заключается в том, что переход Лаутаро тоже непрост. У футболиста контракт с «Интером» до июня 2029 года. В мае прошлого года сам игрок публично исключил возможность перехода, а президент «Интера» Джузеппе Маротта категорически отрицал какие-либо переговоры с «Барселоной».

По данным СМИ, «Интер» готов отпустить Мартинеса примерно за € 120 млн.

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