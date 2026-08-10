Джефф Безос войдёт в группу инвесторов, приобретающих около 30% акций «Ливерпуля» — SN

Американский предприниматель, инвестор и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос войдёт в инвестиционную группу, приобретающую около 30% акций «Ливерпуля». Об этом сообщает Sky News.

По информации источника, сделку завершает консорциум под руководством Амита Бхатиа — бывшего совладельца «Куинз Парк Рейнджерс» и зятя миллиардера Лакшми Миттала. Объём инвестиций составит $ 2 млрд — с учётом этого общая стоимость клуба по условиям соглашения достигнет $ 6 млрд. Официальное объявление о сделке могут опубликовать уже на этой неделе.

Сейчас «Ливерпуль» принадлежит Fenway Sports Group (FSG) во главе с Джоном Генри: клуб был куплен в 2010 году за £ 300 млн ($ 405 млн). За время управления FSG команда выиграла ключевые трофеи, в том числе титулы английской Премьер‑лиги и Лиги чемпионов УЕФА.