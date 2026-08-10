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«Пошёл бы пешком». Слуцкий — о приоритетном месте работы и вероятности возвращения в РПЛ

«Пошёл бы пешком». Слуцкий — о приоритетном месте работы и вероятности возвращения в РПЛ
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Российский тренер Леонид Слуцкий назвал лигу, в которой хотел бы работать, и оценил вероятность своего прихода в одну из команд Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Я пока сказал агенту своему, если будет какая-то специстория, в которую я не верю. Что понимаю под специсторией? Джей-лига (высший дивизион Японской профессиональной футбольной лиги – Прим. «Чемпионата»). Для меня специстория. Это нереально. Просто пошёл бы пешком. Это очень интересная лига. Думаю, что для тренера-россиянина вряд ли можно в такую страну попасть. То есть если какая-то специстория, да. А так я сказал: «До зимы дай мне возможность, пожалуйста, пожить».

— А вариант топ-клубом РПЛ – это специстория?
— Думаю, нет. Поэтому до зимы история максимально спокойная, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Специалист возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года. За этот период команда под руководством Слуцкого дважды выиграла Суперкубок Китая. Уход тренера произошёл на фоне трёх подряд поражений «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате.

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