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Игрок «Родины» Мусаев: надеюсь, «Зенит» сможет опять завоевать чемпионство

Игрок «Родины» Мусаев: надеюсь, «Зенит» сможет опять завоевать чемпионство
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Игрок «Родины» Леон Мусаев, являющийся воспитанником «Зенита», высказался о победе своей команды над санкт-петербургским клубом в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (2:1) и оценил перспективы сине-бело-голубых на чемпионство.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Невероятные эмоции и ощущения от этой победы. Очень счастлив. Но ничего плохого «Зениту» не желаю. Наоборот, всегда буду следить и переживать. Надеюсь, что они смогут опять завоевать чемпионство», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах.

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