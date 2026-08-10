Игрок «Родины» Мусаев: надеюсь, «Зенит» сможет опять завоевать чемпионство

Игрок «Родины» Леон Мусаев, являющийся воспитанником «Зенита», высказался о победе своей команды над санкт-петербургским клубом в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (2:1) и оценил перспективы сине-бело-голубых на чемпионство.

«Невероятные эмоции и ощущения от этой победы. Очень счастлив. Но ничего плохого «Зениту» не желаю. Наоборот, всегда буду следить и переживать. Надеюсь, что они смогут опять завоевать чемпионство», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах.