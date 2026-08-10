Майкл Оуэн назвал причины, почему переход Холанда в «Реал» маловероятен

Бывший нападающий сборной Англии, ряда клубов АПЛ и мадридского «Реала» Майкл Оуэн предположил, что будущее форварда Эрлинга Холанда связано с «Манчестер Сити», несмотря на интерес со стороны «сливочных».

«Может ли Холанд перейти в «Реал»? Пока у них есть Мбаппе, не думаю, что они станут тратить такие деньги. Уже сейчас многие сомневаются, смогут ли Вини Жуниор и Мбаппе играть вместе: Мбаппе любит смещаться немного влево — из‑за этого возникают вопросы. А если речь пойдёт о Мбаппе и Холанде — как вписать в состав обоих? Ставить Мбаппе слева?

Честно говоря, думаю, что тут нужно выбирать кого‑то одного. Лично я не считаю, что в одной команде могут одновременно играть два, пожалуй, лучших центральных нападающих в мире — Мбаппе и Холанд.

Тут и вопрос стоимости, и вопрос того, как это вообще заставить работать… Скорее для такого перехода сначала должен уйти Мбаппе. В моё время клуб уже пробовал стратегию «Галактикос» — просто собирать в команде великих игроков далеко не всегда даёт нужный результат», — приводит слова Оуэна Tribal Football.

Холанд забил 162 гола в 198 матчах за «Манчестер Сити». Контракт форварда с клубом действует до 2034 года. Transfermarkt оценивает норвежца в € 220 млн.