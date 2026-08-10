«Лучше, полезнее и эффективнее». Слуцкий сравнил Дзюбу и Соболева

Российский тренер Леонид Слуцкий сравнил форварда «Зенита» Александра Соболева и нападающего Артёма Дзюбу.

– Были разговоры, что «Краснодар» мог взять Дзюбу. Помог бы он, пока нет Кордобы?

– Остаюсь при своём мнении: на сегодняшний день Дзюба — самый сильный российский нападающий. Даже в «Зените» вместо Соболева он выглядел бы лучше, полезнее и эффективнее. Я в этом уверен на миллиард процентов. Он забивал везде, в прошлом году один он оставил «Акрон» в РПЛ. Если он стабильно играет, у него везде есть статистика.

– Он помог бы «Краснодару»?

– Конечно. Он модельный игрок.

– Приход Дзюбы всегда обязывает команду менять стиль под него.

– Что значит менять стиль? Под Кордобу они не играют длинными передачами с сохранением мяча? В чём тогда изменение стиля? Если вы играете в доминирующий футбол, в нём всё равно будут подачи.

«Спартак» в концовке матча с «Краснодаром» перешёл на 4-4-2, в таком варианте игры нет лучшего варианта из российских футболистов, чем Дзюба.

Не понимаю, на чём может быть основан даже минимальный скепсис. Только на возрасте? Вы можете удлинять на Дзюбу, он будет гарантированно сохранять все мячи. С Артёмом вы можете делать зону выше. Необязательно, чтобы он принимал на своей половине поля, можно и ближе к штрафной, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»