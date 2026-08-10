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«Барселона» стремится закрыть сделку по Родри в ближайшие часы за € 65+ млн — Джейкобс

«Барселона» стремится закрыть сделку по Родри в ближайшие часы за € 65+ млн — Джейкобс
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«Барселона» близка к заключению сделки по переходу полузащитника сборной Испании Родри из «Манчестер Сити». Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети X, каталонцы планируют осуществить переход в ближайшие часы.

По данным источника, сумма трансфера составит € 65+ млн. С самим игроком уже согласованы детали личного контракта. Сегодня состоялась очередная встреча между клубами. Переговоры продвигаются очень позитивно.

Контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитан до лета следующего года. Ранее сообщалось, что в подписании опорника заинтересован мадридский «Реал» и лично тренер Жозе Моуринью, но Родри оповестил «Королевский клуб», что намерен продолжить карьеру в «Барселоне».

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