Гендиректор «Торпедо» призвал РФС объективно оценить работу судей в последних матчах клуба

Генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко сообщил, что обратился в Российский футбольный союз с требованием объективно оценить работу судей в последних матчах клуба.

«Это уже наше третье обращение в Российский футбольный союз по итогам трёх последних туров. При этом наибольшие нарекания у нас вызвала работа судейской бригады во главе с Олегом Гусаковым в матче 5-го тура Лиги Pari «Торпедо» — «Сочи».

В этой игре тяжёлую травму получил наш малийский полузащитник Мамаду Камара. Завтра ему предстоит операция, надеемся на её успешный исход и скорейшее восстановление игрока.

Рассчитываем, что эпизоды, по которым мы обратились в ЭСК РФС, будут объективно и по существу рассмотрены, а по итогам будут приняты соответствующие решения. Надеюсь, что в дальнейшем необходимости обращаться в РФС у нас не возникнет», — заявил Леонченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.