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Рональд Араухо прокомментировал свой переход из «Барселоны» в «Ливерпуль»

Рональд Араухо прокомментировал свой переход из «Барселоны» в «Ливерпуль»
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Уругвайский защитник Рональд Араухо высказался о переходе из «Барселоны» в «Ливерпуль» на правах аренды. О сделке официально объявила пресс-служба английской команды в понедельник, 10 августа.

«Рад быть здесь, в этом огромном клубе с богатой историей. Рад встретиться со своими товарищами по команде, рад начать играть, очень мотивирован и полон решимости. Думаю, это был идеальный переход для меня на данном этапе моей карьеры.

Думаю, это был необходимый шаг. Как только услышал об интересе со стороны «Ливерпуля», всё прошло очень быстро. Как я уже сказал, очень рад быть здесь. Это был правильный шаг в нужное время», — приводит слова Араухо официальный сайт «Ливерпуля».

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