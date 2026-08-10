Защитник Рональд Араухо перешёл из «Барселоны» в «Ливерпуль» на правах аренды. Футболист будет выступать за английский клуб до конца сезона-2026/2027.

«Мы договорились о приобретении Рональда Араухо на правах аренды из ФК «Барселона» на сезон-2026/2027, при условии успешного получения разрешения на работу и прохождения международного согласования», — говорится в сообщении пресс-службы на странице «Ливерпуля» в социальной сети Х.

Араухо является первым капитаном «Барселоны» и находится в структуре клуба с 2018 года. С первой командой сине-гранатовых защитник выиграл восемь трофеев внутри страны. В минувшем сезоне уругвайский защитник провёл 38 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.