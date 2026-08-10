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Факел — Ахмат, результат матча 10 августа 2026, счет 0:0, 3-й тур РПЛ 2026/2027

«Факел» и «Ахмат» не выявили победителя в матче 3-го тура РПЛ-2026/2027
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Завершился заключительный матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Факел» из Воронежа. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Встреча завершилась вничью — 0:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
10 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

Команды не забили голов в матче. На 38-й минуте поле из-за травмы покинул нападающий «Факела» Максим Турищев. Вместо него вышел Белайди Пуси.

«Факел» занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице РПЛ, заработав одно очко в трёх играх. «Ахмат» — 12-й (2). Лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший девять очков из девяти возможных. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», на третьем — «Спартак».

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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