«Факел» и «Ахмат» не выявили победителя в матче 3-го тура РПЛ-2026/2027

Завершился заключительный матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Факел» из Воронежа. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Встреча завершилась вничью — 0:0.

Команды не забили голов в матче. На 38-й минуте поле из-за травмы покинул нападающий «Факела» Максим Турищев. Вместо него вышел Белайди Пуси.

«Факел» занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице РПЛ, заработав одно очко в трёх играх. «Ахмат» — 12-й (2). Лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший девять очков из девяти возможных. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», на третьем — «Спартак».