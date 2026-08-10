Туфан Садыгов обжаловал в CAS пожизненный запрет на занятие футбольной деятельностью

Бывший инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов обжаловал в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Российского футбольного союза (РФС) о пожизненном запрете на занятие футбольной деятельностью. Как сообщает официальный сайт CAS, слушания по делу состоятся 14 октября текущего года.

В сезоне-2024/2025 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, сохранив прописку в элитном дивизионе. Однако клуб не смог пройти лицензирование перед новым сезоном. Весной 2025-го игроки и работники клуба жаловались на долги по зарплатам и даже угрожали бойкотом матчей.

Пожизненный запрет на занятие любой деятельностью, связанной с футболом, был наложен на Садыгова 7 ноября 2025 года.