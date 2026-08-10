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«Мы не заинтересованы в подписании». Гендиректор ЦСКА — о Дзюбе

«Мы не заинтересованы в подписании». Гендиректор ЦСКА — о Дзюбе
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейский клуб не собирается подписывать бывшего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу, который находится в статусе свободного агента.

«Агенты не предлагали нам Дзюбу. Мы не заинтересованы в подписании Артёма», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Ранее Дзюба рассказывал в интервью «Чемпионату», что готов будет завершить карьеру, если не найдёт себе новый хороший клуб.

На протяжении карьеры Артём Дзюба выступал за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Адана Демирспор», «Локомотив» и «Акрон». Помимо этого, в активе футболиста есть матчи за сборную России. В составе сине-бело-голубых игрок становился чемпионом России, а также брал Кубки и Суперкубки страны. С ростовчанами Дзюба также выиграл Кубок России.

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