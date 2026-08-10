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«Быть здесь — привилегия». Кукурелья — о переходе в «Реал» и первой тренировке в клубе

«Быть здесь — привилегия». Кукурелья — о переходе в «Реал» и первой тренировке в клубе
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Новичок «Реала» защитник Марк Кукурелья, перешедший из «Челси» в середине июня, провёл первую тренировку в мадридском клубе и поделился эмоциями.

«Очень рад. Ждать пришлось долго, время тянулось, но теперь я здесь. Сегодня тренировался с партнёрами, познакомился со всеми и хочу постепенно узнать каждого получше — надеюсь, что год будет отличным.

Это большая гордость. Думаю, не многие могут сказать, что надевали эту футболку. Мы видели великих легенд — это клуб с огромной историей, величайший в Европе. Быть здесь сегодня — привилегия, честь и, прежде всего, награда за все усилия, которые я приложил за свою карьеру.

Всё очень хорошо. Давно хотел познакомиться [с партнёрами по команде]. Поговорил с некоторыми ребятами, которые мне писали. Приём получился очень тёплым. День был тяжёлым и длинным, однако уже начинаю чувствовать ритм и понемногу втягиваюсь — скоро начнётся самое интересное», — приводит слова Кукурельи официальный сайт «Реала».

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