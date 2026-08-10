Результаты матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 10 августа

В понедельник, 10 августа, состоялся заключительный матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результаты матчей РПЛ 10 августа:

«Факел» — «Ахмат» — 0:0.

Лидером чемпионата России на текущий момент является «Краснодар», набравший девять очков из девяти возможных. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», являющийся победителем РПЛ. Тройку лидеров замыкает «Спартак».

«Факел» набрал одно очко по результатам трёх первых игр нового сезона и замыкает турнирную таблицу. «Ахмат» — 14-й, в активе грозненцев два очка.