Результаты матчей 3-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

В понедельник, 10 августа, завершился 3-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027:

8 августа, суббота:

«Крылья Советов» – «Балтика» – 0:2;

«Локомотив» – «Акрон» – 0:0;

ЦСКА – «Ростов» – 0:0.

9 августа, воскресенье:

«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала – 3:1;

«Зенит» – «Родина» – 1:2;

«Спартак» – «Краснодар» – 1:2;

«Рубин» – «Оренбург» – 1:1.

10 августа (понедельник):

«Факел» – «Ахмат» – 0:0.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах. Помимо «Спартака» и «Зенита», шесть очков после трёх матчей также набрали махачкалинское «Динамо» и «Балтика». Замыкают турнирную таблицу «Акрон» и «Факел», у которых по одному набранному очку.