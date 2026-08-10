15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Мартинс отреагировал на переход Даку в клуб

Игрок «Спартака» Мартинс отреагировал на переход Даку в клуб
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о переходе в клуб нападающего Мирлинда Даку из казанского «Рубина». Албанец дебютировал за красно-белых в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Даку — качественный игрок, его сильные стороны понятны. Все в команде хорошо его приняли, он старается на 100%. Мы все знаем, какой он сильный нападающий, так что воодушевлены его появлением», — сказал Мартинс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее фанаты «Спартака» выступили против трансфера албанского нападающего из-за его позиции по конфликту Сербии и Косова.

Материалы по теме
Трансфер Даку — сильный ход «Спартака» на пути к трофеям. Не только на словах
Трансфер Даку — сильный ход «Спартака» на пути к трофеям. Не только на словах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android