Игрок «Спартака» Мартинс отреагировал на переход Даку в клуб

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о переходе в клуб нападающего Мирлинда Даку из казанского «Рубина». Албанец дебютировал за красно-белых в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Даку — качественный игрок, его сильные стороны понятны. Все в команде хорошо его приняли, он старается на 100%. Мы все знаем, какой он сильный нападающий, так что воодушевлены его появлением», — сказал Мартинс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее фанаты «Спартака» выступили против трансфера албанского нападающего из-за его позиции по конфликту Сербии и Косова.