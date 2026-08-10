Игрок «Спартака» Мартинс отреагировал на переход Даку в клуб
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о переходе в клуб нападающего Мирлинда Даку из казанского «Рубина». Албанец дебютировал за красно-белых в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3' 1:1 Оласа – 6' 1:2 Батчи – 11'
«Даку — качественный игрок, его сильные стороны понятны. Все в команде хорошо его приняли, он старается на 100%. Мы все знаем, какой он сильный нападающий, так что воодушевлены его появлением», — сказал Мартинс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее фанаты «Спартака» выступили против трансфера албанского нападающего из-за его позиции по конфликту Сербии и Косова.
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