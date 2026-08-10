Леонид Слуцкий обозначил главных претендентов на чемпионство в РПЛ и объяснил причину

Бывший тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» главными претендентами на чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 и объяснил причину.

— С 1-го тура все говорят, что «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство. У вас такое мнение складывается?

— Да. Потому что всё равно на длинной дистанции вывезут команды с более качественным составом. И команды, я в этом уверен, в которых будут доминировать иностранный, а не российский костяк. Практически в этом уверен. «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» — это те команды, которые больше всех используют легионеров в стартовом составе. Это команды, которые имеют самые качественные составы. На мой взгляд, именно между тремя этими клубами и пойдёт борьба за чемпионство, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах.