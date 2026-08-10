Новичок «Ливерпуля» Араухо рассказал, как Луис Суарес отреагировал на его переход

Уругвайский защитник Рональд Араухо рассказал, как его соотечественники Луис Суарес и Дарвин Нуньес, ранее выступавшие за «Ливерпуль», отреагировали на его переход в английский клуб из «Барселоны». Об аренде было официально объявлено в понедельник, 10 августа.

«Нам нравилось смотреть матчи английской Премьер-лиги, и все в Уругвае встают рано утром, чтобы успеть на игру. Конечно, в детстве я смотрел, как Луис Суарес играет во всех этих фантастических матчах за «Ливерпуль». Мы все знаем, чего он достиг, историю, которую он создал в этом клубе за время своего пребывания здесь. Так что это фантастика.

С первой минуты меня спрашивали о нём с тех пор, как я приехал сюда. Я с ним очень хорошо лажу, мы довольно близки. Всего несколько минут назад получил от него послание с пожеланиями удачи, в котором говорилось: «Всего наилучшего, ты присоединился к великолепному клубу».

Сообщение от Дарвина Нуньеса? Большое спасибо ему. Он мой хороший друг. Мы знаем друг друга и играли вместе, по сути, с детства. Конечно, он всегда высоко отзывался о «Ливерпуле». Когда встречаешься с Дарвином, люди всегда выкрикивают его имя. Он рассказал мне, как фанаты узнавали его и говорили: «Нуньес, Нуньес!» — приводит слова Араухо официальный сайт «Ливерпуля».