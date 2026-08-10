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«Олимпиакос» проявляет интерес к форварду «Спартака» Угальде — Gazzetta

«Олимпиакос» проявляет интерес к форварду «Спартака» Угальде — Gazzetta
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Греческий «Олимпиакос» проявляет интерес к форварду московского «Спартака» Манфреду Угальде, сообщает Gazzetta.

Греческий клуб нуждается в усилении линии нападения. «Спартак» требует за переход костариканца серьёзную финансовую компенсацию. При этом хочет сначала найти другого форварда, поскольку уже отдал «Панатинаикосу» в аренду нападающего Ливая Гарсию.

Угальде выступает за красно-белых с января 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в пяти матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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