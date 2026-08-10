Мадридский «Реал» выразил соболезнования в связи с землетрясением в Колумбии

Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением в связи с разрушительным землетрясением в Колумбии. Трагедия, произошедшая 10 августа на западе страны, привела к серьёзным последствиям: магнитуда толчков составила 7,4, эпицентр располагался вблизи Сан‑Хосе‑дель‑Пальмар (департамент Чоко), а число погибших, по последним данным, достигло 55 человек. В клубе выразили обеспокоенность ситуацией и принесли слова поддержки пострадавшим.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид, его президент и Совет директоров выражают соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Колумбии в связи с землетрясением, которое произошло в этой дорогой нашему сердцу стране в последние часы.

От лица «Реала» Мадрид мы хотим выразить свою солидарность и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, передавая им всю нашу поддержку и теплоту», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.