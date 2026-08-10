72-летний депутат Барышников заявлен за «Динамо» СПб на матч Кубка России с ФК «10»
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72-летний депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников попал в заявку санкт-петербургского «Динамо» на матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 с медиафутбольным ФК «10». Об этом сообщает пресс-служба турнира в телеграм-канале. Встреча состоится во вторник, 11 августа.
Fonbet Кубок России . 2-й раунд
11 августа 2026, вторник. 17:00 МСК
Динамо-СПб
Санкт-Петербург
Не начался
ФК 10
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Барышников выступает в футбольных и хоккейных матчах ветераном. В случае выхода на поле в завтрашней игре он побьёт рекорд бывшего председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева. Экс-глава сине-бело-голубых сыграл за медиафутбольный «Амкал» в возрасте 70 лет в матче Кубка России с «Салютом» из Белгорода (2:1) в сентябре 2025-го.
Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Окончен
2 : 1
Салют Белгород
Белгород
0:1 Бояркин – 31' 1:1 Папикян – 43' 2:1 Сабуа – 75'
Удаления: нет / Крикуненко – 85'
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