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«Был в шоке от болельщиков». Голкипер «Ахмата» Ульянов — о матче с «Факелом»

«Был в шоке от болельщиков». Голкипер «Ахмата» Ульянов — о матче с «Факелом»
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Голкипер грозненского «Ахмата» Вадим Ульянов отметил, что болельщики воронежского «Факела» произвели на него приятное впечатление в матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ. В понедельник, 10 августа, «Ахмат» сыграл на выезде с «Факелом» вничью 0:0, а Ульянов был признан лучшим игроком встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
10 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Мы должны играть против таких команд, как «Факел», более сконцентрированно. Да, это тяжёлый матч, тяжёлое поле, очень хорошая команда, но мы должны были побеждать. Если хотим подниматься в турнирной таблице, такие матчи должны выигрывать за счёт характера, за счёт целеустремлённости. Но сегодня почему‑то не хватило.

В Воронеже хорошие болельщики, хорошая поддержка, в шоке был просто, мне очень понравилось. Очень приятно играть. И мы знали, что если мы чуть‑чуть дадим шанс «Факелу», болельщики погонят их вперёд, будет очень тяжёлый матч. Но мы справились с их натиском», — сказал Ульянов в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Факел» 15 августа сыграет на выезде с московским ЦСКА.

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