«Был в шоке от болельщиков». Голкипер «Ахмата» Ульянов — о матче с «Факелом»

Голкипер грозненского «Ахмата» Вадим Ульянов отметил, что болельщики воронежского «Факела» произвели на него приятное впечатление в матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ. В понедельник, 10 августа, «Ахмат» сыграл на выезде с «Факелом» вничью 0:0, а Ульянов был признан лучшим игроком встречи.

«Мы должны играть против таких команд, как «Факел», более сконцентрированно. Да, это тяжёлый матч, тяжёлое поле, очень хорошая команда, но мы должны были побеждать. Если хотим подниматься в турнирной таблице, такие матчи должны выигрывать за счёт характера, за счёт целеустремлённости. Но сегодня почему‑то не хватило.

В Воронеже хорошие болельщики, хорошая поддержка, в шоке был просто, мне очень понравилось. Очень приятно играть. И мы знали, что если мы чуть‑чуть дадим шанс «Факелу», болельщики погонят их вперёд, будет очень тяжёлый матч. Но мы справились с их натиском», — сказал Ульянов в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Факел» 15 августа сыграет на выезде с московским ЦСКА.