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Леонид Слуцкий стал главным тренером сборной медиафутбола России

Леонид Слуцкий стал главным тренером сборной медиафутбола России
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Бывший тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий стал главным тренером сборной медиафутбола России.

«Уже 4 сентября в Душанбе состоится матч России и Таджикистана, где нашу сборную возглавит легендарный тренер!

Уверены, с таким опытным специалистом мы добьёмся больших высот! Очень ждем Леонида Викторовича в цветах нашей сборной», — говорится в сообщении в телеграм-канале Медийной футбольной лиги.

Ранее специалист возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024-го по август 2026-го. За этот период команда под руководством Слуцкого дважды выиграла Суперкубок Китая. Уход тренера произошёл на фоне трёх подряд поражений «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате.

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