Манор Соломон перешёл из «Тоттенхэма» в «Вест Хэм», у него шесть игр за клуб за три года

Нападающий Манор Соломон перешёл из «Тоттенхэма» в «Вест Хэм». Как сообщает официальный сайт «молотобойцев», с ним был подписан трёхлетний контракт. За новый клуб игрок сборной Израиля будет выступать под 10-м номером.

Соломон перешёл в «Тоттенхэм» летом 2023 года в качестве свободного агента, но пропустил большую часть сезона-2023/2024 из-за травмы колена. Летом 2024-го он перебрался на правах аренды в «Лидс». В сентябре 2025-го футболист отправился в «Вильярреал», а в январе 2026-го — в «Фиорентину».

Всего на счету Соломона шесть матчей за «Тоттенхэм» за три года, что он был на контракте с клубом. Из них пять — в английской Премьер-лиге и один — в Кубке английской лиги.