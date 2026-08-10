Защитник «Акрона» Фернандес: Дзюба умеет создавать нужную атмосферу в команде

Боливийский защитник «Акрона» Роберто Фернандес рассказал о влиянии нападающего Артёма Дзюбы на атмосферу в команде. Дзюба выступал за «Акрон» с 2024 по 2026 год и сейчас находится в статусе свободного агента.

«Когда я только переехал в Россию, физически был не так силён. Но спустя несколько лет в РПЛ я стал лучше понимать, над чем нужно работать. Друзья часто спрашивают меня про российский чемпионат: как здесь всё устроено? Какие стадионы? Уверен, для боливийских игроков, которые захотят попробовать себя за границей, опыт выступления в России станет большим плюсом и поможет прогрессировать.

В команде появились новые идеи, сложилась свежая атмосфера, работает новый тренерский штаб, и сам процесс стал другим. Думаю, это может пойти на пользу, ведь прошлый сезон выдался непростым. Сейчас мы стараемся выкладываться по максимуму, чтобы достойно выглядеть по ходу сезона. Новый тренер учит футболистов правильно выбирать позицию, быть дисциплинированными, находить свободные зоны и сохранять хладнокровие. Одно из его главных достоинств — умение относиться к игрокам с пониманием. Он старается разобраться в характере каждого. Срджан Благоевич открыт для диалога, у футболистов с ним доверительные отношения.

Когда в команде есть такой футболист, как Дзюба, он всегда придаёт позитивный импульс. Видно, как он работает, в какой форме находится, как шутит в раздевалке, он умеет создавать нужную атмосферу. Но футбол есть футбол: кто‑то задерживается в клубе дольше, кто‑то меньше. Сейчас самое важное адаптироваться и продолжать усердно работать, смотреть только вперёд. У нас появился новый нападающий Слободан Тедич. Уверен, он будет выкладываться на все 100%, чтобы помогать «Акрону», — сказал Фернандес в эфире программы «Наши иностранцы» на телеканале «Матч Премьер».

После трёх туров «Акрон» набрал одно очко и занимает последнюю, 16-ю строчку, в турнирной таблице РПЛ. 15 августа тольяттинская команда сыграет на выезде с московской «Родиной».