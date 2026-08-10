Черчесов — о матче «Ахмата» c «Факелом»: игра была живая. Результат закономерен

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Встреча, состоявшаяся в Воронеже, завершилась со счётом 0:0.

«У «Факела» были моменты, у нас тоже. Думаю, что результат закономерен. Хотя последний момент создал «Факел». Болельщик был неравнодушен к игре. Понятно, были ошибки с той и с другой стороны — и технические, и тактические. Но игра была живая. И мы приехали за победой, и «Факел» два матча уже в чемпионате проиграл. Поэтому ожидали такой игры», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» набрал два очка в трёх турах и в следующем туре 15 августа сыграет на выезде с «Краснодаром».