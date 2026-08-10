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Черчесов — о матче «Ахмата» c «Факелом»: игра была живая. Результат закономерен

Черчесов — о матче «Ахмата» c «Факелом»: игра была живая. Результат закономерен
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Встреча, состоявшаяся в Воронеже, завершилась со счётом 0:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
10 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«У «Факела» были моменты, у нас тоже. Думаю, что результат закономерен. Хотя последний момент создал «Факел». Болельщик был неравнодушен к игре. Понятно, были ошибки с той и с другой стороны — и технические, и тактические. Но игра была живая. И мы приехали за победой, и «Факел» два матча уже в чемпионате проиграл. Поэтому ожидали такой игры», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» набрал два очка в трёх турах и в следующем туре 15 августа сыграет на выезде с «Краснодаром».

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