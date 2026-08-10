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Эндрик не покинет мадридский «Реал» в летнее трансферное окно — Романо

Эндрик не покинет мадридский «Реал» в летнее трансферное окно — Романо
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Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Эндрик не покинет мадридский клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Руководство «Реала» сообщило футболисту и его агентам о решении оставить Эндрика и привлекать его к матчам команды в сезоне-2026/2027. Главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью также одобрил это решение.

Вторую половину сезона-2025/2026 Эндрик провёл в аренде во французском «Лионе», где записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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