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«Невозможно так плохо работать». Слуцкий — о международных трансферах ЦСКА

«Невозможно так плохо работать». Слуцкий — о международных трансферах ЦСКА
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Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о международных трансферах ЦСКА в последние годы.

— Я видел, кого за последние годы, иностранцев, купил ЦСКА и за какие деньги. Ну… Ну, это невозможно так плохо работать.

— Где надо искать [усиление]?
— Надо искать по бюджету. Я работал в разных клубах, в разных бюджетах, и ты в разных бюджетах можешь найти качественного игрока. Примеры того же Даку, Андраде.

— А у Вас какая теория, почему так происходит?
— Непрофессионализм спортивных отделов, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

После трёх матчей Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал пять очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

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