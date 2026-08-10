«Невозможно так плохо работать». Слуцкий — о международных трансферах ЦСКА

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о международных трансферах ЦСКА в последние годы.

— Я видел, кого за последние годы, иностранцев, купил ЦСКА и за какие деньги. Ну… Ну, это невозможно так плохо работать.

— Где надо искать [усиление]?

— Надо искать по бюджету. Я работал в разных клубах, в разных бюджетах, и ты в разных бюджетах можешь найти качественного игрока. Примеры того же Даку, Андраде.

— А у Вас какая теория, почему так происходит?

— Непрофессионализм спортивных отделов, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

После трёх матчей Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал пять очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице.