«Действовали по плану и играли целостно». Тренер «Факела» Василенко — о матче с «Ахматом»

Тренер воронежского «Факела» Олег Василенко прокомментировал игру команды в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча, прошедшая в Воронеже, завершилась со счётом 0:0. Во время матча на 38-й минуте из-за травмы был заменён нападающий Максим Турищев. Вместо него на поле вышел форвард Белайди Пуси.

«Почему не получилось забить? Потому что мы играли против команды РПЛ, серьёзной, организованной команды. Но рады, что действовали по плану и играли целостно.

Травма Турищева? Я не могу сказать пока, что это за травма, потому что всё это произошло быстро, в перерыве у меня не было времени узнать всю эту историю. И с доктором мы не общались. Мы надеемся на восстановление Максима, его заменят другие ребята», — сказал Василенко в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Факел» 15 августа сыграет на выезде с московским ЦСКА.