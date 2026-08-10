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«Действовали по плану и играли целостно». Тренер «Факела» Василенко — о матче с «Ахматом»

«Действовали по плану и играли целостно». Тренер «Факела» Василенко — о матче с «Ахматом»
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Тренер воронежского «Факела» Олег Василенко прокомментировал игру команды в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча, прошедшая в Воронеже, завершилась со счётом 0:0. Во время матча на 38-й минуте из-за травмы был заменён нападающий Максим Турищев. Вместо него на поле вышел форвард Белайди Пуси.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
10 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Почему не получилось забить? Потому что мы играли против команды РПЛ, серьёзной, организованной команды. Но рады, что действовали по плану и играли целостно.

Травма Турищева? Я не могу сказать пока, что это за травма, потому что всё это произошло быстро, в перерыве у меня не было времени узнать всю эту историю. И с доктором мы не общались. Мы надеемся на восстановление Максима, его заменят другие ребята», — сказал Василенко в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Факел» 15 августа сыграет на выезде с московским ЦСКА.

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