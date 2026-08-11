«Ты можешь сделать «Спартак» чемпионом». Артём Дзюба обратился к Даку

Воспитанник «Спартака» Артём Дзюба обратился к новичку красно-белых Мирлинду Даку после его трансфера из казанского «Рубина». Албанец перебрался в московский клуб в летнее трансферное окно.

— «Спартак» подписал Даку. Как вам?

— Правильно, молодцы. Я всегда говорил: «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», берите Даку!» «Спартак» подсуетился — красавцы! На чемпионство претендуют три команды: «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Но тут очень многое зависит именно от Даку. Мирлинд, если ты меня слышишь: включайся, родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сообщалось, что красно-белые активировали опцию выкупа игрока за € 11 млн.