15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В такие команды лучше не соваться». Артём Дзюба — о Джикии в Турции

«В такие команды лучше не соваться». Артём Дзюба — о Джикии в Турции
Комментарии

Бывший нападающий «Адана Демирспор» и сборной России Артём Дзюба высказался об уходе защитника Георгия Джикии из «Антальяспора», а также игроков группы атаки Фёдора Чалова и Дениса Макарова из «Кайсериспора» в летнее трансферное окно.

— Этим летом сразу трое россиян — Чалов, Джикия и Макаров — вернулись из средних команд Турции с не самыми лучшими впечатлениями. Понимаете их?
— Все трое вылетели. В такие команды Турции лучше не соваться. Я сам имел определённый опыт, где ко мне как к русскому присутствовало особенное отношение. Меня это задело. Они поиграли там, вылетели. Это плохая для них ситуация, но самое главное — не сдаваться и продолжать играть. Но, опять же, в такие команды лучше не залезать, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Георгий Джикия летом вернулся в Россию и подписал контракт с московским «Локомотивом». Денис Макаров перебрался в самарские «Крылья Советов». Фёдор Чалов продолжает оставаться на контракте с греческим ПАОКом и восстанавливаться от травмы.

Материалы по теме
Дебют Джикии за родной «Локо» — драма. А замена Черчесова сработала идеально!
Дебют Джикии за родной «Локо» — драма. А замена Черчесова сработала идеально!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android