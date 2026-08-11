«В такие команды лучше не соваться». Артём Дзюба — о Джикии в Турции

Бывший нападающий «Адана Демирспор» и сборной России Артём Дзюба высказался об уходе защитника Георгия Джикии из «Антальяспора», а также игроков группы атаки Фёдора Чалова и Дениса Макарова из «Кайсериспора» в летнее трансферное окно.

— Этим летом сразу трое россиян — Чалов, Джикия и Макаров — вернулись из средних команд Турции с не самыми лучшими впечатлениями. Понимаете их?

— Все трое вылетели. В такие команды Турции лучше не соваться. Я сам имел определённый опыт, где ко мне как к русскому присутствовало особенное отношение. Меня это задело. Они поиграли там, вылетели. Это плохая для них ситуация, но самое главное — не сдаваться и продолжать играть. Но, опять же, в такие команды лучше не залезать, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Георгий Джикия летом вернулся в Россию и подписал контракт с московским «Локомотивом». Денис Макаров перебрался в самарские «Крылья Советов». Фёдор Чалов продолжает оставаться на контракте с греческим ПАОКом и восстанавливаться от травмы.