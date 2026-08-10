Центральный защитник «Фрайбурга» Маттиас Гинтер высказался о ситуации с непопаданием в состав сборной Германии на чемпионат мира 2026 года. Футболист, который в сезоне-2025/2026 провёл 52 матча и набрал 5+7 по системе «гол+пас», а также дошёл с командой до финала Лиги Европы УЕФА, поделился своим разочарованием.

«После поражения в финале ЛЕ я получил известие, что не поеду на ЧМ‑2026. Это стало для меня огромным, колоссальным разочарованием. Не хочу вдаваться в детали того, как со мной обращались в последние три года. Считаю, что с учётом ранее произошедших утечек предупреждение стоило направить заранее, но меня уведомили в тот же день, когда был объявлен состав», — приводит слова защитника Goal.

По мнению Гинтера, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман мог бы проявить больше открытости и заблаговременно сообщить о решении не включать его в состав команды — это позволило бы избежать особенно болезненного совпадения новости с поражением в финале еврокубка.

Английская «Астон Вилла» победила немецкий «Фрайбург» в финале Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, который состоялся 20 мая 2026 года в Стамбуле.

Сборная Германии завершила выступление на ЧМ-2026 года на стадии 1/16 финала, уступив команде Парагвая — 1:1 (3:4 пен.). Нагельсман был уволен с поста главного тренера национальной команды 3 июля.