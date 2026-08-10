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«Атлетико» и «Тоттенхэм» близки к закрытию сделки по Кристиану Ромеро — Романо

«Атлетико» и «Тоттенхэм» близки к закрытию сделки по Кристиану Ромеро — Романо
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Мадридский «Атлетико» близок к трансферу защитника сборной Аргентины Кристиана Ромеро из английского «Тоттенхэма». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, футболист дал зелёный свет на переход в испанскую команду, а переговоры между клубами вступили в завершающую стадию.

По данным источника, новое предложение скоро будет направлено в «Тоттенхэм». При этом вариант с продажей игрока в лондонский «Арсенал» никогда не рассматривался принципиальными соперниками «канониров».

Ранее сообщалось, что в подписании Ромеро заинтересована «Барселона», которая собиралась заменить им защитника Рональда Араухо, отданного в аренду в «Ливерпуль». По информации журналиста, каталонцы сосредоточены на сделке по опорнику «Манчестер Сити» Родри и не делали предложений по Ромеро.

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