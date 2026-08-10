«Команду не усиливают, за тренера никто не заступается». Гурцкая — о «Локомотиве»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал обстановку в «Локомотиве» и высказался о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове.

«На прошлой неделе публично выступил Баринов. Мы уже в открытую получаем сигналы, что в «Локомотиве» всё плохо. Ротенберг не хочет Галактионова, но убрать его не может.

Вижу, что команду не усиливают, за тренера никто не заступается, тренер из тяжелейшей ситуации выходит в одиночку. Команда вся вышла из-под контроля, футболисты в голове держат уход. Как он будет настраивать Батракова, когда ему долбят, что за ним придёт «Галатасарай»? Как он будет настраивать Карпукаса в «Зените»?

Я не уверен, что Михаил Михайлович, даже если он обиделся, должен подать в отставку. Он честно отработал в «Локомотиве» четыре года», – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

После трёх туров в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал два очка и располагается на 12‑й строчке в турнирной таблице.